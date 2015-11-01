Гостевой санузел

Квартира двухкомнатная, общей площадью 71,7 кв.м., оформленная в современном стиле. Квартира, в которой молодая семья чтит традиции. Задачей стояло использование элементов скандинавского и французского стилей (современный прованс). Необходимо было оформить современное пространство в светлых тонах с яркими акцентами винного и глубокого синего цветов. Также стояла серьезная задача к планировке: разместить просторную зону гостиной и столовой, спальню для родителей и детскую со всем необходимым, при этои изолировав обе комнаты.