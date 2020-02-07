Интерьерные чертежи

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполню полную проектную папку интерьерных чертежей.
План расстановки мебели с размерами, план монтажа\демонтажа, план привязки сантехнического оборудования, план напольного покрытия, план потолков и разводки электрики, развертка стен с размерами. Возможны и другие планы при необходимости и особенностях проекта.
Для заказа:
Для создания планировочного решения необходим обмерочный план с высотами.
Для дизайнеров и визуализатор - отрисовка папки по готовому дизайн проекту - спец. цена.