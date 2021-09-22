Итальянский домик в подмосковье

Проект загородного дома выполнен в средиземноморском стиле. Заказчица обожает Италию и очень хотела привнести атмосферу этой солнечной страны в свой подмосковный дом. В отделке было использовано много натуральных материалов, теплые оттенки. Особую атмосферу создают предметы ручной работы: мебель, лестница и яркая плитка в хозяйской ванной и гостевом санузле на первом этаже.Год завершения проекта: 2018