Итальянский домик в подмосковье

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Проект загородного дома выполнен в средиземноморском стиле. Заказчица обожает Италию и очень хотела привнести атмосферу этой солнечной страны в свой подмосковный дом. В отделке было использовано много натуральных материалов, теплые оттенки. Особую атмосферу создают предметы ручной работы: мебель, лестница и яркая плитка в хозяйской ванной и гостевом санузле на первом этаже.Год завершения проекта: 2018