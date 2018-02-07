К — 16

Добавлена
6 лет назад
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Год: 2016

Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Александра Нужная

Наша архитектурная студия участвовала во «Всеукраинском архитектурном конкурсе  K16».

Конкурс проводился на лучшую проектную работу и демонстрацию дизайнерских идеи и авторских решений с использованием кафеля фабрики «Tubadzin», «Tubadzin Zien», «Korzilius», сантехники и сантехнической мебели «Keramag», смесителей и душевых систем «Hansgrohe».

Конкурс компаний «Tubadzin», «Keramag», «Hansgrohe» при поддержке салона «Дом Керамики», с целью выявления лучших проекть  лльорггров с архитектурно-конструктивными решениями и для использования этих работ в своих рекламных кампаниях. 

Номинации для награждения: 

— Интерьер частного дома; 

— Интерьер квартиры; 

— Интерьер административно-общественных зданий.

Выставка работ и церемония награждения состоялась в салоне «Дом Керамики» 

Критерии оценивания работ, по которым выбирали победителей:

— Концептуальный подход; 

— Инновационность; 

— Построение композиции; 

— Эмоциональное воздействие; 

— Законченность проектных решений, технологичность решений; 

— Уникальность и новизна архитектурного решения; 

— Функциональность планировки помещений.

 Мы победили в номинации: «Лучший дизайн интерьер частного дома». 

И отправились в Польшу от компании Tubadzin и салона «Дом Керамики».