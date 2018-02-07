Год: 2016

Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Александра Нужная

Наша архитектурная студия участвовала во «Всеукраинском архитектурном конкурсе K16».

Конкурс проводился на лучшую проектную работу и демонстрацию дизайнерских идеи и авторских решений с использованием кафеля фабрики «Tubadzin», «Tubadzin Zien», «Korzilius», сантехники и сантехнической мебели «Keramag», смесителей и душевых систем «Hansgrohe».

Конкурс компаний «Tubadzin», «Keramag», «Hansgrohe» при поддержке салона «Дом Керамики», с целью выявления лучших проекть лльорггров с архитектурно-конструктивными решениями и для использования этих работ в своих рекламных кампаниях.

Номинации для награждения:

— Интерьер частного дома;

— Интерьер квартиры;

— Интерьер административно-общественных зданий.

Выставка работ и церемония награждения состоялась в салоне «Дом Керамики»

Критерии оценивания работ, по которым выбирали победителей:

— Концептуальный подход;

— Инновационность;

— Построение композиции;

— Эмоциональное воздействие;

— Законченность проектных решений, технологичность решений;

— Уникальность и новизна архитектурного решения;

— Функциональность планировки помещений.

Мы победили в номинации: «Лучший дизайн интерьер частного дома».

И отправились в Польшу от компании Tubadzin и салона «Дом Керамики».