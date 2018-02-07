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Год: 2016
Авторы: Настя Захарченко (Tobi Architects), Александра Нужная
Наша архитектурная студия участвовала во «Всеукраинском архитектурном конкурсе K16».
Конкурс проводился на лучшую проектную работу и демонстрацию дизайнерских идеи и авторских решений с использованием кафеля фабрики «Tubadzin», «Tubadzin Zien», «Korzilius», сантехники и сантехнической мебели «Keramag», смесителей и душевых систем «Hansgrohe».
Конкурс компаний «Tubadzin», «Keramag», «Hansgrohe» при поддержке салона «Дом Керамики», с целью выявления лучших проекть лльорггров с архитектурно-конструктивными решениями и для использования этих работ в своих рекламных кампаниях.
Номинации для награждения:
— Интерьер частного дома;
— Интерьер квартиры;
— Интерьер административно-общественных зданий.
Выставка работ и церемония награждения состоялась в салоне «Дом Керамики»
Критерии оценивания работ, по которым выбирали победителей:
— Концептуальный подход;
— Инновационность;
— Построение композиции;
— Эмоциональное воздействие;
— Законченность проектных решений, технологичность решений;
— Уникальность и новизна архитектурного решения;
— Функциональность планировки помещений.
Мы победили в номинации: «Лучший дизайн интерьер частного дома».
И отправились в Польшу от компании Tubadzin и салона «Дом Керамики».