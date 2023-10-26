Комната для девочки 6 лет
Интерьеры и Экстерьеры
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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ТЗ: Необходимо придумать дизайн комнаты для девочки. Возраст 6 лет, любит тематику принцесс. Цветовая гамма на ваше усмотрение, но в дизайне необходимо отобразить именно стиль как из диснеевских сказок.