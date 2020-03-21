Концепция спальни-гостиной

Кухня-гостиная 38,9 кв.м.

ТЗ: Создать строгое, спокойное пространство с использованием дерева и мрамора, избежать ярких цветов, обилия деталей. Предпочтительно неоклассика, современный стиль, минимализм. Цветовая гамма светлая, монохромная, натуральные оттенки дерева, холодные бежевые, серые оттенки в отделке.