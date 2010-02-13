Кухня в частном доме 1

Рабочая визуализация. Здесь внимание уделялось, максимально точной и доступной, передаче самой идеи дизайна, и цвета материалов, а не фотореалистичности рендера.

Прямо по этим изображениям (+чертежи) исполнялись все работы в материале на самом объекте, так же эти изображения использовались как цветовой паспорт при подборе материалов и колеровке красок (т.е. цвет готового объекта полностью совпадал с указанным в проекте ).

Во избежание смешивания и искажения цветов - при рендере изображения не использовалось глобальное освещение и т.д.