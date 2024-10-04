Квартира 120 м2 (вітальня, кухня)

КВАРТИРА 120 М2



ОПИС ПРОЕКТУ

Яскравий та трендовий дизайн-проект дворівневої квартири для молодої пари. Однією з побажань замовників було приділити особливу увагу вітальні, т.к. сім'я багато проводить часу разом і часто приймає гостей. У вітальні дизайнери передбачили місце для гри дітей (зона перед ТБ) та організувати місце для зустрічі гостей (їдальня група, зона відпочинку). Також замовникам було важливо, щоб у проекті було використано багато текстур та фактур – тому в зоні передпокою на стінах плитка, за сходами-дрібнозерниста штукатурка, у зоні ТБ – бетонні панелі, а на другому рівні дерев'яні панелі. Ванна кімната на першому рівні робилася для господині, тому вийшла ніжнішою, душова навпаки передбачається чоловічою.



Загальна площа-120 М2

Висота приміщень-2,6 м



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