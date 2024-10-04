Квартира 63м2

КВАРТИРА 63 М2



ОПИС ПРОЕКТУ

Дизайн-проект дворівневої квартири у стилі сучасна класика. Проект виконаний для молодої дівчини, яка любить мармур, смарагдовий та винний відтінки. Вся ідея інтер'єру зав'язуваласяна високих стелях, ми акцентували стіну темно-зеленого кольору, який задав інтер'єру свій характер. Скляна перегородка з рефреним склом, на верхньому рівні, візуально ділить простір, але і в той же момент об'єднує його.



Загальна площа-63 М2

Висота приміщень-2,79 м



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