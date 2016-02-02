Квартира по ул. Маяковского. Киев 2014г.

Дизайн- проект 2014г. Общая площадь квартиры около 100м2. Дизайн интерьера задумывался в стиле loft. Применяется большое количество разнообразных материалов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Смелые современные находки создают уют и гармонию различных цветовых решений и оттенков в помещениях. Интерьер получился насыщенным и обладает яркостью и неповторимым шармом.