Квартира в парке (64,2 м)

Квартира в парке (64,2 м²)

Квартира в ЖК Moments с предчистовой отделкой, поэтому планировку решили не менять. Так как заказчики пришли со словами: “Мы не знаем что хотим” – была тщательно проведена предпроектная подготовка (исследование), а в проекте хорошо проработана концепция-идея.

На представленном ниже стилистическом коллаже и визуализациях можно увидеть основные идеи и концепцию интерьера, которые отражены в следующих аспектах:

Цветовая палитра:

Основные цвета: нейтральные и теплые оттенки, такие как бежевый, кремовый, светло-коричневый, серый и белый.

Акцентные цвета: использованы в небольших деталях и декоре, таких как зеленые растения, металлические элементы и темные акценты.

Материалы и текстуры:

Натуральные материалы: дерево (в мебели и напольных покрытиях), камень (в отделке ванной комнаты), ткань (мягкая мебель, ковры).

Металлические элементы: использование металлов в сантехнике, освещении и декоре.

Текстиль: мягкие и уютные текстуры в обивке мебели, подушках и коврах.

Формы и линии:

Мягкие и органические формы: круглые зеркала, овальные столы, изогнутые линии мебели.

Чистые и прямые линии: минималистичные формы в мебели, прямоугольные рамы и геометрические узоры.

Мебель и аксессуары:

Мебель: минималистичные, функциональные и элегантные предметы, которые создают ощущение простора и света.

Аксессуары: акцент на скульптурные элементы, картины с абстрактными изображениями, использование растений для придания свежести и уюта.

Освещение:

Естественное освещение: большие окна, максимальное использование дневного света.

Искусственное освещение: современные светильники с простыми и элегантными формами, акцентное освещение для создания уютной атмосферы.

Концепция и стиль.

Современный минимализм с элементами скандинавского стиля и японской эстетики (wabi-sabi). В интерьере преобладают простота и функциональность, внимание к деталям и качеству материалов, а также стремление создать гармоничное и спокойное пространство.

Главные черты:

Уют и комфорт: мягкие текстуры и теплые цвета создают уютную атмосферу.

Простота и функциональность: минималистичный дизайн мебели и отсутствие лишних деталей.

Естественность: использование натуральных материалов и живых растений.

Гармония и баланс: сбалансированные формы и линии, гармоничное сочетание цветов и текстур.

Эта концепция интерьера идеально подходит для создания спокойного и расслабляющего пространства, где каждая деталь имеет свое значение и способствует общему ощущению гармонии и уюта.