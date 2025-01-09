Квартира в парке (64,2 м)

Квартира в парке (64,2 м²)
Квартира в ЖК Moments с предчистовой отделкой, поэтому планировку решили не менять. Так как заказчики пришли со словами: “Мы не знаем что хотим” – была тщательно проведена предпроектная подготовка (исследование), а в проекте хорошо проработана концепция-идея.
На представленном ниже стилистическом коллаже и визуализациях можно увидеть основные идеи и концепцию интерьера, которые отражены в следующих аспектах:
Цветовая палитра:
Основные цвета: нейтральные и теплые оттенки, такие как бежевый, кремовый, светло-коричневый, серый и белый.
Акцентные цвета: использованы в небольших деталях и декоре, таких как зеленые растения, металлические элементы и темные акценты.
Материалы и текстуры:
Натуральные материалы: дерево (в мебели и напольных покрытиях), камень (в отделке ванной комнаты), ткань (мягкая мебель, ковры).
Металлические элементы: использование металлов в сантехнике, освещении и декоре.
Текстиль: мягкие и уютные текстуры в обивке мебели, подушках и коврах.
Формы и линии:
Мягкие и органические формы: круглые зеркала, овальные столы, изогнутые линии мебели.
Чистые и прямые линии: минималистичные формы в мебели, прямоугольные рамы и геометрические узоры.
Мебель и аксессуары:
Мебель: минималистичные, функциональные и элегантные предметы, которые создают ощущение простора и света.
Аксессуары: акцент на скульптурные элементы, картины с абстрактными изображениями, использование растений для придания свежести и уюта.
Освещение:
Естественное освещение: большие окна, максимальное использование дневного света.
Искусственное освещение: современные светильники с простыми и элегантными формами, акцентное освещение для создания уютной атмосферы.
Концепция и стиль.
Современный минимализм с элементами скандинавского стиля и японской эстетики (wabi-sabi). В интерьере преобладают простота и функциональность, внимание к деталям и качеству материалов, а также стремление создать гармоничное и спокойное пространство.
Главные черты:
Уют и комфорт: мягкие текстуры и теплые цвета создают уютную атмосферу.
Простота и функциональность: минималистичный дизайн мебели и отсутствие лишних деталей.
Естественность: использование натуральных материалов и живых растений.
Гармония и баланс: сбалансированные формы и линии, гармоничное сочетание цветов и текстур.
Эта концепция интерьера идеально подходит для создания спокойного и расслабляющего пространства, где каждая деталь имеет свое значение и способствует общему ощущению гармонии и уюта.