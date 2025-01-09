Квартира в ЖК Кинетик

Квартира, площадью 40 кв.м. с круговой планировкой.

Просторная прихожая изолирована от жилых помещений, из нее можно попасть в санузел или в гостиную.

При входе в квартиру сразу заметно ее достоинство – огромное окно с панорамным видом на парк. Естественное освещение при входе в квартиру считаю большим плюсом.

Гостиная плавно перетекает в кухню. Кухня небольшая, с необычным столом из терраццо, акрила и трубы медного цвета. Его легкая конструкция, не загораживает окно.

Рабочее место сливается со стеной и с частью кухни, образуя светлое пятно, работающее на контрасте с темной спальней.

Освещение по периметру жилой зоны решено трековыми смарт светильниками, которые помимо общего света, акцентно подсвечивают картину в гостиной, обеденный стол в кухне и поверхность тумбочек в спальне.