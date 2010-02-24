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Мы предлагаем для вас широкий спектр услуг : от разработки дизайна интерьеров, конструктивно – механических конструкций (выдвижные бары , подъемно-опускные механизмы и т.п. ), авторская разработка автомобильных чехлов ,проектирование и изготовление встроенной корпусной мебели .

Рассмотрим ваши предложения.

В стилистике дизайна для нас нет ограничений!

Свое мнение о наших работах можете отправить на наш Email. Для нас очень важна ваша обратная связь.

Заранее благодарим вас.

“Kvazimoda” .