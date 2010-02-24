Kvazimoda
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена107 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы предлагаем для вас широкий спектр услуг : от разработки дизайна интерьеров, конструктивно – механических конструкций (выдвижные бары , подъемно-опускные механизмы и т.п. ), авторская разработка автомобильных чехлов ,проектирование и изготовление встроенной корпусной мебели .
Рассмотрим ваши предложения.
В стилистике дизайна для нас нет ограничений!
Свое мнение о наших работах можете отправить на наш Email. Для нас очень важна ваша обратная связь.
Заранее благодарим вас.
“Kvazimoda” .