Ландшафтный дизайн.Фото готовых объектов. Щёлково.
Добавлена235 просмотров
16 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В портфолио вошли фотографии трёх участков. Дренаж. Автоматических систем полива. Освещение. Дорожки - сухая кладка. Трассирование. Искусственные водоёмы. Каменистая горка. Ручей протяженностью 21м. Малые архитектурные формы. Скульптурные композиции. Летняя кухня. Декоративные миксбордеры. Цветники. Плодовые зоны.
Формат файла не определен или не поддерживается!