Ландшафтный дизайн.Фото готовых объектов. Щёлково.

В портфолио вошли фотографии трёх участков. Дренаж. Автоматических систем полива. Освещение. Дорожки - сухая кладка. Трассирование. Искусственные водоёмы. Каменистая горка. Ручей протяженностью 21м. Малые архитектурные формы. Скульптурные композиции. Летняя кухня. Декоративные миксбордеры. Цветники. Плодовые зоны.

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