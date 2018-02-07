Локация: ЖК Фестивальный,

Днепр, Украина

Площадь: 105 м.кв.

Назначение: частные апартаменты

Авторы проекта: Настя Захарченко (Tobi Architects), Александра Нужная, Алексей Степанов, Ханна Оганесян и Александр Баклушин

Было предложено создать лаконичный дизайн интерьера — «LOOKING AT DNIPRO», для апартаментов, с прекрасным видом на реку Днепр.

Благодаря панорамным окнам – комнаты наполнены светом и теплом.

Прихожую ми предложили отделить перегородкой из деревянных реек. Данное решение позволило использовать как функционального элемента и декорации.

Еще одна особенность интерьера — кухня, которая «оторвана» от пола. Это решение позволило добавить легкости и воздушности интерьеру.