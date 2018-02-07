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Локация: ЖК Фестивальный,
Днепр, Украина
Площадь: 105 м.кв.
Назначение: частные апартаменты
Авторы проекта: Настя Захарченко (Tobi Architects), Александра Нужная, Алексей Степанов, Ханна Оганесян и Александр Баклушин
Было предложено создать лаконичный дизайн интерьера — «LOOKING AT DNIPRO», для апартаментов, с прекрасным видом на реку Днепр.
Благодаря панорамным окнам – комнаты наполнены светом и теплом.
Прихожую ми предложили отделить перегородкой из деревянных реек. Данное решение позволило использовать как функционального элемента и декорации.
Еще одна особенность интерьера — кухня, которая «оторвана» от пола. Это решение позволило добавить легкости и воздушности интерьеру.