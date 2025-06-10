Lume Bar: Мистецтво атмосфери

Сучасний інтер'єр, де індустріальна естетика поєднується з вишуканими дизайнерськими рішеннями. Lume Bar - це сплав бетону, металу та скла, що створює динамічну гру світла і тіні.

Цей проект передає атмосферу інтимного простору завдяки яскравим деталям - скляним столам, мармуровій обробці та унікальним освітлювальним приладам. Контраст між відкритою цегляною стіною та м'яким текстилем, а також плавними формами меблів додає глибини та характеру.

3D-візуалізація фокусується на реалістичному освітленні та текстурах, передаючи настрій сучасного лаунж-бару.