Мансарда
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена104 просмотра
12 лет назад
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Гостиница "Гарни", г.Минск, ул. Интернациональная ,11. Световой карман мансардного этажа.
Плитка от "Сквирел", коллекция "Travertino", коллекция "Rex", покраска по цветовой палитре 3D system Caparol, дерево (ольха) с выкраской под орех, индивидуальное изготовление, портьеры из ткани производства Германии "Spandauer velours" и "Trevira", цветочные композиции из белых роз от компании "Fabi"