Гостиница "Гарни", г.Минск, ул. Интернациональная ,11. Световой карман мансардного этажа.

Плитка от "Сквирел", коллекция "Travertino", коллекция "Rex", покраска по цветовой палитре 3D system Caparol, дерево (ольха) с выкраской под орех, индивидуальное изготовление, портьеры из ткани производства Германии "Spandauer velours" и "Trevira", цветочные композиции из белых роз от компании "Fabi"