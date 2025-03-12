Моделювання предметів та візуалізація інтер'ерів
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
У рамках цього проєкту було створено серію 3D-моделей сучасних печей, кожна з яких стала основою для розробки індивідуального інтер'єрного рішення.
Головною метою було гармонійно вписати кожну піч у відповідний стиль інтер’єру, враховуючи її форму, матеріали та функціональні особливості.
Результат:
- Створено 5 моделей печей із продуманими концепціями інтер'єрів.
- Кожна модель органічно вписується в сучасний житловий простір, зберігаючи баланс між функціональністю та естетикою.
- Проєкт ілюструє, як форма печі стає основою для загальної дизайнерської концепції.
https://www.behance.net/gallery/214761667/modeljuvannja-ta-vzualzacja-ntererv