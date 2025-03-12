Моделювання предметів та візуалізація інтер'ерів

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У рамках цього проєкту було створено серію 3D-моделей сучасних печей, кожна з яких стала основою для розробки індивідуального інтер'єрного рішення.
Головною метою було гармонійно вписати кожну піч у відповідний стиль інтер’єру, враховуючи її форму, матеріали та функціональні особливості.

Результат:

  - Створено 5 моделей печей із продуманими концепціями інтер'єрів.

  - Кожна модель органічно вписується в сучасний житловий простір, зберігаючи баланс між функціональністю та естетикою.

  - Проєкт ілюструє, як форма печі стає основою для загальної дизайнерської концепції.
https://www.behance.net/gallery/214761667/modeljuvannja-ta-vzualzacja-ntererv