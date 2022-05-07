Начинающий дизайнер интерьера

Создаю комфортное и функциональное пространство для вашей жизни. Дизайн-проект будет создан по вашим предпочтениям, с учетом всех потребностей и пожеланий. Вы получите планы жилых помещений, планы освещения, чертежи демонтажа/монтажа, чертежи для строителей, чертежи для электриков, расчет стоимости ремонта и коллажи с новыми видами помещений.

После обновления ваше жилье будет отражать вас и ваш образ жизни. Благодаря дизайн-проекту заранее будут учтены детали и проработаны все нюансы, ремонт уложится в известные сроки и смету, а результат не захочется переделывать!

Готова работать с оформлением общественных пространств.

Дополнительно осуществляю авторский надзор и комплектацию проекта (подбор конкретных материалов,мебели, светильников, электрики, поставщиков).

Работа по договору.

Декорирование помещение (3 вариата) 200 руб/кв.м

Планировочное решение (3 варианта) + обмерный план 400 руб/кв.м.

Чертежи для строителей по утвержденному планировочному решению 600 руб/кв.м.

Коллажи помещений 100 руб/кв.м.