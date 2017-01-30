Наши работы

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7 лет назад
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Студия дизайна Ольги Личагиной «The Flat», специализируются на создании и разработке интерьеров внутренних помещений жилого дома или

квартиры, а также   общественных объектов: офисов, ресторанов, гостиничных комплексов, развлекательных центров.

Наша студия  выполняет полный комплекс услуг по реализации идей любой сложности в области проектирования дизайна интерьера

и экстерьера. Он состоит из концепции, эргономики экспликации помещений,

3D-моделей, инженерного сопровождения проекта, т.е. чертежей. А так же,

неотъемлемой частью в  воплощении Вашего проекта, является авторский надзор, который обеспечивает реализацию интерьера  в точном соответствии с замыслом дизайнера, устранение технических препятствий, возникающих в процессе выполнения.

В ходе  работы над созданием интерьера мы  всегда придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту. Перед началом работы над проектом мы с Вами заранее

обговариваем все дизайнерские решения, что полностью исключает недопонимания

между сторонами.

Вместе  мы создаем неповторимый стиль  Вашего личного пространства, используя современные и качественные материалы. благодаря правильному сочетанию  цветовых палитр и эргономичной планировки помещения.

Разумные цены и гибкая система скидок делают сотрудничество с нами доступным самому широкому

кругу потребителей.