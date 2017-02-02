Наши работы 3

Студия дизайна Ольги Личагиной «The Flat», специализируются на создании и разработке интерьеров внутренних помещений жилого дома или

квартиры, а также общественных объектов: офисов, ресторанов, гостиничных комплексов, развлекательных центров.

Наша студия выполняет полный комплекс услуг по реализации идей любой сложности в области проектирования дизайна интерьера

и экстерьера. Он состоит из концепции, эргономики экспликации помещений,

3D-моделей, инженерного сопровождения проекта, т.е. чертежей. А так же,

неотъемлемой частью в воплощении Вашего проекта, является авторский надзор, который обеспечивает реализацию интерьера в точном соответствии с замыслом дизайнера, устранение технических препятствий, возникающих в процессе выполнения.

В ходе работы над созданием интерьера мы всегда придерживаемся индивидуального подхода к каждому клиенту. Перед началом работы над проектом мы с Вами заранее

обговариваем все дизайнерские решения, что полностью исключает недопонимания

между сторонами.

Вместе мы создаем неповторимый стиль Вашего личного пространства, используя современные и качественные материалы. благодаря правильному сочетанию цветовых палитр и эргономичной планировки помещения.

Разумные цены и гибкая система скидок делают сотрудничество с нами доступным самому широкому

кругу потребителей.