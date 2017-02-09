Наши работы 6

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Студия дизайна Ольги Личагиной"The Flat" специализируется на создании и разработке интерьеров
внутренних помещений жилых домов и квартир, а также таких общественных объектов
как рестораны, гостиничные комплексы, развлекательные центры .
В областипроектирования дизайна интерьера и экстерьера наша студия выполняет полный
пакет услуг по реализации идей любой сложности. В него входят: разработка
концепции, эргономика, экспликация помещений, 3D-модели, инженерное
сопровождение (чертежи).
Неотъемлемой частью воплощения Вашего проекта является авторский надзор, который
обеспечивает реализацию творческих идей дизайнера. Авторский надзор даёт
возможность своевременно устранять технические препятствия, которые могут
иногда возникать в процессе выполнения.
Индивидуальный подход к каждому клиенту- основа нашей работы. Заранее
обговаривая все дизайнерские решения, мы стремимся полностью исключить недопонимание
между сторонами. Вместе с Вами мы создадим неповторимый стиль Вашего личного пространства,
используя современные и качественные материалы.
Разумные цены и гибкая система скидок делают сотрудничество с нами доступным самому широкому кругу
потребителей.