Наши работы 7

Студия дизайна Ольги Личагиной"The Flat" специализируется на создании и разработке интерьеров

внутренних помещений жилых домов и квартир, а также таких общественных объектов

как рестораны, гостиничные комплексы, развлекательные центры .

В областипроектирования дизайна интерьера и экстерьера наша студия выполняет полный

пакет услуг по реализации идей любой сложности. В него входят: разработка

концепции, эргономика, экспликация помещений, 3D-модели, инженерное

сопровождение (чертежи).

Неотъемлемой частью воплощения Вашего проекта является авторский надзор, который

обеспечивает реализацию творческих идей дизайнера. Авторский надзор даёт

возможность своевременно устранять технические препятствия, которые могут

иногда возникать в процессе выполнения.

Индивидуальный подход к каждому клиенту- основа нашей работы. Заранее

обговаривая все дизайнерские решения, мы стремимся полностью исключить недопонимание

между сторонами. Вместе с Вами мы создадим неповторимый стиль Вашего личного пространства,

используя современные и качественные материалы.

Разумные цены и гибкая система скидок делают сотрудничество с нами доступным самому широкому кругу

потребителей.