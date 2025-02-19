Однокомнатная квартира для холостяка, 47 кв.м

Необходимо было создать комфортное пространство для холостого молодого человека и его добермана. Заказчик полгода проводит время в азиатских странах, а полгода живёт в квартире, периодически работает из дома, к нему часто приходят гости, нужно было обеспечить прространство для отдыха и работы, а также не забыть про четвероногого друга.

Проведено грамотное зонирование, согласована перепланировка, за счёт которой получилось большое пространство, где много воздуха.

Кровать размещена вторым ярусом, под ней расположился экран проектора и лежанка для собаки, также для собаки предусмотрено место для корма и воды и мойка для лап, подобран большой диван для больших компаний