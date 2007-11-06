Охотхозяйство под Лепелем

мною полностью разработан генплан

положение срубов и проекты срубов на территории

проектирование и строительство длилось 2 года

проектирование срубов , малых форм , генплан

затем авторский надзор и строительство

представлен проект одного из домов

виз - 2 дня , проект планировочный - неделю

и еще неделю - проект строительный + спецификация бревен - заказ на завод

стоимость не указываю