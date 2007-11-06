Охотхозяйство под Лепелем

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мною полностью разработан генплан
положение срубов и проекты срубов на территории
проектирование и строительство длилось 2 года
проектирование срубов , малых форм , генплан
затем авторский надзор и строительство
представлен проект одного из домов
виз - 2 дня , проект планировочный - неделю
и еще неделю - проект строительный + спецификация бревен - заказ на завод
стоимость не указываю