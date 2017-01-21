отделочные работы под ключ квартир, домов, делят на три разновидности Это косметический, капитальный и евро. Отделка еврокласса появился в нашей жизни сравнительно не так давно. Что представляет собой косметический или капитальный ремонт, знают все. А вот то, что в себя включает отделка или ремонт еврокласса, знают немногие. Отделка под ключ домов, квартир еврокласса, в первую очередь, считается престижным ремонтом, который выполняется отделочниками профессионалами высокой квалификации. При осуществлении отделочных работ, применяются самые качественные стройматериалы и прогрессивные технологии. Как правило, при отделке такого уровня внешний вид жилого помещения создает специалист по дизайну. Квартира или дом оформляется в изящном стиле, на выходе становится уникальной и неповторимой. Большинство людей делают отделочные работы собственными силами, Но отделку под ключ желательно поручать только квалифицированным специалистам. Если вы решили сделать отделку своими силами, то в этом случае существует большая вероятность порчи стройматериала, который, в свою очередь, не такой уж и дешевый. Тем самым вам придется потратиться на материалы еще раз.

Главные стадии при выполнении отделки жилого помещения:

Подготовка дизайн-проекта

отделка под ключ всегда производится при участии специалиста по дизайну. Дизайнер активно участвует на всех стадиях отделки, начиная от создания рисунка, вплоть до приобретения и расстановки мебели в комнате. В дальнейшем дизайн-проект станет своего рода базой для создания развернутого плана отделки квартиры в целом.

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