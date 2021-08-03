Павильон Дом-Работа

Мы живем в парадоксальное время, когда граница между домом и работой смешивается все сильнее. Этот процесс происходил и ранее, но 2020 год буквально перенес работу в дом. Наш павильон –попытка отразить это смешение, совместив офисную и домашнюю эстетику (в их предельном выражении) в одном пространстве.