Повний цикл 3D-візуалізації

🔹 Моделювання меблів і деталей інтер'єру.
🔹 Розробка реалістичних текстур для натурального дерева та тканин.
🔹 Оптимальна побудова сцени для якісного рендера.
🔹 Налаштування освітлення та матеріалів для досягнення максимально природного вигляду.
🔹 Зображення підготовлені спеціально для розміщення на сайті виробників меблів, як приклад реалістичної візуалізації можливого виробу.
Особливості візуалізації:
✔️ Високоякісне 3D-моделювання з увагою до деталей
✔️ Реалістичні текстури з ручною корекцією відблисків і нерівностей
✔️ Природне освітлення та ретельно налаштовані тіні
✔️ Композиція сцени для максимально презентабельного вигляду
Чудовий приклад того, як 3D-графіка допомагає передати атмосферу, текстуру та якість майбутнього виробу ще до його виготовлення.
https://www.behance.net/gallery/218103345/3D-visualization-of-a-bunk-bed-for-children