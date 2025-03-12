Повний цикл 3D-візуалізації

🔹 Моделювання меблів і деталей інтер'єру.

🔹 Розробка реалістичних текстур для натурального дерева та тканин.

🔹 Оптимальна побудова сцени для якісного рендера.

🔹 Налаштування освітлення та матеріалів для досягнення максимально природного вигляду.

🔹 Зображення підготовлені спеціально для розміщення на сайті виробників меблів, як приклад реалістичної візуалізації можливого виробу.

Особливості візуалізації:

✔️ Високоякісне 3D-моделювання з увагою до деталей

✔️ Реалістичні текстури з ручною корекцією відблисків і нерівностей

✔️ Природне освітлення та ретельно налаштовані тіні

✔️ Композиція сцени для максимально презентабельного вигляду



Чудовий приклад того, як 3D-графіка допомагає передати атмосферу, текстуру та якість майбутнього виробу ще до його виготовлення.

https://www.behance.net/gallery/218103345/3D-visualization-of-a-bunk-bed-for-children