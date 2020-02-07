Пример моих работ

3D визуализатор с опытом работы больше 7 лет.

Занимаюсь созданием визуализации по Вашим чертежам и техническому заданию.

Работаю в Corone, но также знаю и V-ray.

Всегда рад новому сотрудничеству, если будут вопросы и есть что обсудить, пишите мне на почту [email protected] с радостью Вам отвечу!