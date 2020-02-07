Пример моих работ

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D визуализатор с опытом работы больше 7 лет.
Занимаюсь созданием визуализации по Вашим чертежам и техническому заданию.
Работаю в Corone, но также знаю и V-ray.
Всегда рад новому сотрудничеству, если будут вопросы и есть что обсудить, пишите мне на почту [email protected] с радостью Вам отвечу!