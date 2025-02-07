Проект 2-кімнатної квартири в м.Київ. Спальня/кабінет/гардеробна 30м2

Виконані роботи:

– 3D-візуалізація інтер’єру

– Планування простору та зонування

– Розробка мудборду (меблі, матеріали)

⏳ Час виконання спальні в 3d: 5 днів.



Ця спальня поєднує в собі функції кабінету та гардеробної. Загальна концепція — сучасний мінімалізм із природними матеріалами, теплим освітленням та спокійною кольоровою гамою. Композиція Візуальний центр — узголів'я ліжка з підсвіченим дзеркалом та текстильним оформленням. Друга композиційна домінанта — телевізійна зона з кам'яною вставкою та підсвічуванням. Баланс простору підтримується вертикальними панелями та лінійним освітленням. Освітлення Основне: лінійні LED-світильники на стелі. Декоративне: підсвітка дзеркала, стіни біля ТВ-зони та меблів. Акцентне: настінні світильники біля ліжка.