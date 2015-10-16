Проект интерьера Дома Купола

Проект разрабатывался для архитектурной фирмы
Архитектурная Мастерская Молокова. Заказчик поставил
задачу разработать привлекательный интерьер в современном
стиле для организации рекламной кампании по продаже дома
в Свердловской области. Спроектированный по образу Дома
Фуллера этот Дом Купол имеет 2 этажа. Его особенностью
является радиальная планировка и купольное пространство
на втором этаже. Это простраство и было предложенно
разработать в качестве дизайн проекта, разместив там кухню,
столовую, гостинную, детскую и библиотеку. Идея простраства
заключена в организации приватных зон по периметру этажа
для индивидуального время препровождения
и ключевым объединяющим элементом - полукруглым
диваном с горящим очагом для совместного отдыха семьи.