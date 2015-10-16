Проект интерьера Дома Купола

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10 лет назад
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Проект разрабатывался для архитектурной фирмы 

Архитектурная Мастерская Молокова. Заказчик поставил 

задачу разработать привлекательный интерьер в современном 

стиле для организации рекламной кампании по продаже дома 

в Свердловской области. Спроектированный по образу Дома 

Фуллера этот Дом Купол имеет 2 этажа. Его особенностью 

является радиальная планировка и купольное пространство 

на втором этаже. Это простраство и было предложенно 

разработать в качестве дизайн проекта, разместив там кухню, 

столовую, гостинную, детскую и библиотеку.  Идея простраства

 заключена в организации приватных зон по периметру этажа 

для индивидуального время препровождения 

и ключевым объединяющим элементом - полукруглым 

диваном с горящим очагом для совместного отдыха семьи.