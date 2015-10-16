Проект интерьера Дома Купола

Проект разрабатывался для архитектурной фирмы

Архитектурная Мастерская Молокова. Заказчик поставил

задачу разработать привлекательный интерьер в современном

стиле для организации рекламной кампании по продаже дома

в Свердловской области. Спроектированный по образу Дома

Фуллера этот Дом Купол имеет 2 этажа. Его особенностью

является радиальная планировка и купольное пространство

на втором этаже. Это простраство и было предложенно

разработать в качестве дизайн проекта, разместив там кухню,

столовую, гостинную, детскую и библиотеку. Идея простраства

заключена в организации приватных зон по периметру этажа

для индивидуального время препровождения

и ключевым объединяющим элементом - полукруглым

диваном с горящим очагом для совместного отдыха семьи.