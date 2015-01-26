Проект учебного корпуса СпбГУТД, ИДИ

Проект перепланировки здания завода в учебный корпус Санкт-Петербургского Университета Технологий и Дизайна, Института Дизайна и Искусств.

Цель проекта: создать современное учебное лофт пространство, не прибегая к существенным видоизменениям здания и максимально использовать ныне существующее состояние здания