Проектування будівлі
Интерьеры и Экстерьеры
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект будівлі було розроблено на основі обраного замовником комплекту планувань. Інтегрування трьох альтернативних варіантів в єдиний дизайн здійснювалось з урахуванням їхньої оптимальної практичності. В додаток, була імплементована велика тераса з виходом із кухні для забезпечення функціональної єдності приміщень.
В результаті замовник отримав ескізний проект із заміщенням будинку на ділянці, плани, фасади та 3д модель.
Об'єкт є результатом сумісних зусиль, адаптованим до бажань та технічних характеристик замовника. Проект спроектовано так, щоб забезпечити гармонійне злиття практичності та естетики, створюючи оптимальні умови для життя
фасады1.pdf
4 МБ
генплан.pdf
7 МБ