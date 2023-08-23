Проектування будівлі

Проект будівлі було розроблено на основі обраного замовником комплекту планувань. Інтегрування трьох альтернативних варіантів в єдиний дизайн здійснювалось з урахуванням їхньої оптимальної практичності. В додаток, була імплементована велика тераса з виходом із кухні для забезпечення функціональної єдності приміщень.

В результаті замовник отримав ескізний проект із заміщенням будинку на ділянці, плани, фасади та 3д модель.

Об'єкт є результатом сумісних зусиль, адаптованим до бажань та технічних характеристик замовника. Проект спроектовано так, щоб забезпечити гармонійне злиття практичності та естетики, створюючи оптимальні умови для життя