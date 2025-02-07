Проєкт 2-кімнатної квартири в м. Київ. Кухня 11 м2
Виконані роботи:
– 3D-візуалізація інтер’єру
– Планування простору та зонування
– Розробка мудборду (меблі, матеріали)
⏳ Час виконання вітальні в 3d: 5 днів.
Кухня в природних відтінках Ця кухня поєднує природну палітру та сучасний стиль, створюючи затишний простір для приготування їжі та відпочинку.
✔ Кольорова гама: Глибокий зелений відтінок кухонних фасадів гармонійно поєднується з дерев’яними елементами та світлими поверхнями.
✔ Матеріали: Натуральна деревина, кам'яна стільниця, плитка з ефектом терацо на фартуху.
✔ Освітлення: Комбінація теплого основного світла та точкової підсвітки під шафами додає глибини простору.
✔ Декор: Мінімалістичні полички з відкритим зберіганням, графічний килим із геометричним візерунком і яскраві картини. Ця кухня створена для тих, хто цінує баланс між функціональністю та естетикою.