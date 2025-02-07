Проєкт 2-кімнатної квартири в м. Київ. Вітальня - 16,5 м2.

Виконані роботи:

– 3D-візуалізація інтер’єру

– Планування простору та зонування

– Розробка мудборду (меблі, матеріали)

⏳ Час виконання вітальні в 3d: 5 днів.



Стильний, сучасний інтер'єр вітальні, що поєднує мінімалістичні форми з яскравими акцентами та природними елементами.

Основні характеристики простору:

✔️Кольорова палітра: Білий, кремовий, дерев'яні відтінки, насичений помаранчевий та чорний акценти.

✔️Стіни: Одна стіна пофарбована в теплий помаранчевий відтінок, інші – світлі.

✔️Підлога: Натуральний паркет із виразним дерев'яним візерунком, викладеним у «ялинку». ✔️Освітлення: Вбудовані трекові світильники на стелі, точкові настінні лампи з м'яким світлом. ✔️Меблі: Білі меблі з текстурою «букле»: диван, крісла з округлими формами, що додають затишку. Овальний журнальний стіл із натурального дерева. Білий круглий килим з густим ворсом.

✔️Декор: Панель із живими рослинами на акцентній стіні, що додає свіжості та природного балансу. Графічні штори з абстрактним чорно-білим і червоним малюнком, які задають ритм простору. Камін із мармуровим бортиком. Проектор для домашнього кінотеатру. Декоративні картини із зображенням рослин для підсилення природної тематики.