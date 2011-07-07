Разрезы бильярдного клуба
Интерьеры и Экстерьеры
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12 лет назад
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Дипломная работа "Проект интерьерного решения бильярдного клуба"
Здание клуба , по моему замыслу , находится в курортной зоне Санкт-Петербурга(Сестрорецк) на территории базы отдыха. (План помещения реальный существующий)
Здание имеет 3 этажа :1-й этаж – ресторан , 2-ой этаж – непосредственно бильярдный клуб , и ,наконец , на 3 –м этаже кафе-бар.
Помещение клуба находится на втором этаже , площадь составляет 1210кв.м., высота потолка –чернового-3.5м, чистового варьируется от 3-3.5м.