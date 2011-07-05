Гостиница "Гарни". г. Минск, ул. Интернациональная, 11. Санитарный узел в номере категории "люкс".

Керамическая плитка "Сквирел" коллекция "MIRENA LIQUA", раковина - Sfera_555 880х440х90 mm, унитаз - Paolina 7002 (+комплект). Оборудование - от "Merida" и "Fairfax".Цветы от "Fabi"