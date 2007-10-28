Спальня в английском классическом стиле.

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Бархатные гардины, покрывало, и обои придают особую мягкость всему интерьеру, а темные тона делают спальню особенно уютной и умиротворяющей. Это помещение находится на мансардном этаже загородного дома. Тут агрессивные углы крыши и резкие перепады уровня потолка определяют расположение кровати.