Дизайн интерьеров жилых и общественных помещений под ваш бюджет.

В ходе разработки проекта интерьера, мы постоянно на связи с клиентом, прислушиваемся к пожеланиям наших заказчиков и учитываем все детали на стадии проектирования

- Авторский дизайн интерьера, проектирование

- Полный комплект чертежей по всем видам работ

- Визуализация проекта в 3Ds max, которая позволит увидеть интерьер со всеми предметами и материалами

- Подбор отделочных материалов

- Консультации смежных специалистов по сантехнике, электрике, вентиляции, отоплению.

- Реализация проекта "под ключ". Если у вас нет строителей для осуществления ремонта, то мы вам поможем, у нас опытные строители, которые справится с любой задачей

- Авторский надзор

Наши работы можно посмотреть здесь https://www.instagram.com/tina_design_dp/

В ходе воплощения проекта в жизнь ведётся постоянный контакт со строителями и заказчиком до завершения строительных работ. Мы не оставляем своего клиента одного при решении любых задач касающихся исполнения и реализации проекта. Звоните,пишите в Viber,WhatsApp,Telegram +380977212665.

Сделаем просчет по Вашей площади (стоимрсть 300 грн м.кв).