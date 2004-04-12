Веб дизайн интерьеров
Интерьеры и Экстерьеры
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удобный и практичный веб дизайн интерьера.
Я начинающий веб дизайнер интерьера, готов сделать визуализацию интерьера бесплатно и качественно.
Буду рад предложить вам дополнительную опцию подбора чистовых материалов, мебели в онлайн-магазинах.
Так же готов сделать визуализацию интерьера с различных ракурсов и различных углов.
Нужно для заказа:
Все размеры комнаты и личные пожелания по поводу заказа.
Фото отчет каждого помещения в 3-4 ракурсах с нескольких углов.
Фото с дизайнами, которые Вам нравятся.
Описание функционала, например: гостиная - встреча друзей, рабочее место (люблю работать в удобном кресле с компьютером на коленях), свободный уголок для занятия йогой… и т. д.
План помещения с замерами ( желательно).