Веб дизайн интерьеров

Удобный и практичный веб дизайн интерьера.

Я начинающий веб дизайнер интерьера, готов сделать визуализацию интерьера бесплатно и качественно.

Буду рад предложить вам дополнительную опцию подбора чистовых материалов, мебели в онлайн-магазинах.

Так же готов сделать визуализацию интерьера с различных ракурсов и различных углов.

Нужно для заказа:

Все размеры комнаты и личные пожелания по поводу заказа.

Фото отчет каждого помещения в 3-4 ракурсах с нескольких углов.

Фото с дизайнами, которые Вам нравятся.

Описание функционала, например: гостиная - встреча друзей, рабочее место (люблю работать в удобном кресле с компьютером на коленях), свободный уголок для занятия йогой… и т. д.

План помещения с замерами ( желательно).