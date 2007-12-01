Виртуальные туры, 360градусные панорамы интерьеров

http://www.free-lance.ru/users/liholatoleg

Виртуальные туры - это фотореалистичный способ демонстрации пространства интерьера, это панорамное 3D-изображение, окружающее зрителя на 360 градусов. Зритель получает больший объем визуальной информации, чем на обычном изображении. Полное портфолио можно посмотреть, нажав ссылку http://www.free-lance.ru/users/liholatoleg