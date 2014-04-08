Визуализация бара (г.Сургут)

С радостью готова предложить Вам услуги по созданию грамотного дизайн-проекта жилого или общественного помещения.

Полный дизайн-проект включает в себя:

— Цветные эскизы (3D визуализации);

— Описание — стилевое решение, цветовая гамма, декор и пр.

— Обмерочный план;

— План демонтажа стен и перегородок;

— План монтажа стен и перегородок;

— План помещения с расстановкой мебели;

— Спецификация мебели с эскизами (по необходимости);

— План покрытий пола с раскладкой плитки или рисунком покрытия;

— План теплого пола (если имеется);

— План расположения радиаторов;

— План геометрии потолка (по необходимости);

— План потолочных покрытий;

— План потолка с расположением осветительных приборов и выключателей;

— План привязки светильников и выключателей;

— План разбивки по группам освещения;

— Спецификация светильников;

— План помещения с привязкой электроприборов и розеток;

— Развертки стен с рисунком покрытия (по необходимости)