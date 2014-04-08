Визуализация бара (г.Сургут)

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С радостью готова предложить Вам услуги по созданию грамотного дизайн-проекта жилого или общественного помещения.
Полный дизайн-проект включает в себя:
— Цветные эскизы (3D визуализации);
— Описание — стилевое решение, цветовая гамма, декор и пр.
— Обмерочный план;
— План демонтажа стен и перегородок;
— План монтажа стен и перегородок;
— План помещения с расстановкой мебели;
— Спецификация мебели с эскизами (по необходимости);
— План покрытий пола с раскладкой плитки или рисунком покрытия;
— План теплого пола (если имеется);
— План расположения радиаторов;
— План геометрии потолка (по необходимости);
— План потолочных покрытий;
— План потолка с расположением осветительных приборов и выключателей;
— План привязки светильников и выключателей;
— План разбивки по группам освещения;
— Спецификация светильников;
— План помещения с привязкой электроприборов и розеток;
— Развертки стен с рисунком покрытия (по необходимости)