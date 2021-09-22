ЖК Черемушки 17

Трехкомнатная квартира в современном ЖК Новочеремушкинская 17. Про просьбе заказчиков спроектирована в стиле новой классики. Все цвета мягкие, приглушенные. Семья состоит из 3-х человек, ребенок девочка-подросток. Входную зону заказчики просили сделать максимально просторной, что бы сразу складывалось ощущение свободного пространства, для усиления эффекта большого холла стена напротив шкафа декорирована большим зеркалом, что дополнительно зрительно расширяет помещение. Кухня гостиная сделаны как общая зона, но между ними все равно было решено поставить раздвижную перегородку, для возможности иногда там размещать гостей. Спальня получилась очень камерной и уютной, набор мебели классический : кровать, тумбы, комод, также в спальне располагается вместительный встроенный шкаф. В качестве декора на стенах задействованы зеркальные панно. По детской был запрос от юной хозяйки, что бы в ней присутствовал розовый цвет, но он не был бы слишком "детским" и ярким, поэтому вся комната решена в приглушенных, пыльных оттенках. Очень интересное ассиметричное изголовье кровати , выполнено в виде мягких стеновых панелей, их форма также поддерживается большим зеркалом напротив. Т.к подоконник в комнате низкий, это позволило разместить на нем дополнительную мягкую зону отдыха для чтения и рисования.