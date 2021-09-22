ЖК Донской Олимп

Данный проект создавался для молодой девушки. по желанию заказчицы нужно было спроектировать большое открытое пространство, с "большим количеством воздуха". Про проекту в квартире размещены следующие зоны: одно большое пространство - это прихожая, кухня, столовая, гостиная и присоединенная лоджия, которая может служить как барной зоной, так и рабочим мини-кабинетом. также в квартире спроектированы 2 спальни, хозяйская и гостевая, которая в последствии может легко трансформироваться в детскую. При хозяйской спальне имеется свой собственный санузел, а также присоединенный балкон , на котором располагается доп. место для хранения одежды и спортивный инвентарь заказчицы. В общей зоне также предусмотрены гостевой су, гардеробная и постирочная комнаты. Весь интерьер выполнен в светлых тонах, в качестве акцентов использованы латунные вставки, зеркальные панно и отделка натуральным камнем.Год завершения проекта: 2021