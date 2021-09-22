ЖК "Матчпоинт"

Разработка дизайна четырехкомнатной квартиры для семьи с двумя детьми. Интерьер выполнен в современном стиле с элементами классики и ар-деко. Общая концепция была в том, чтобы создать просторное, светлое , открытое пространство , не загроможденное лишней мебелью и предметами, но при этом необходимо было учитывать, что в семье 2-е маленьких детей, соответственно, все используемые материалы должны быть легкими в уходе, экологичными и гипоаллергенными.Год завершения проекта: 2020