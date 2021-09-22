ЖК Розмарин

Данная предназначена для сдачи в аренду. Заказчица просила ориентироваться на « Мужской» тип квартиросъемщиков.

Дизайн выполнен в современном стиле с элементами стиля лофт. Характерные элементы данного стиля, такие как кирпичная кладка, использование черного крашеного металла в отделке мебели, темные серые тона придают интерьеру «мужской характер». Общая цветовая гамма построена на контрасте темной мебели и элементов декора со светло-серыми стенами, которые являются спокойным фоном.

Заказчица просила объединить зону гостиной с прихожей. Но для того, чтобы не попадать сразу из общего входного холла в гостиную, было решено выстроить небольшой тамбур во входной зоне. Это имеет также большое практическое значение, т.к. решает серьезный вопрос со звукоизоляцией входной двери. Гостиная и прихожая имеют общую встроенную систему хранения. Также в зоне гостиной разместился уютный диван с гостевым спальным местом и тв-зона. В качестве еще одного места для хранения здесь присутствует дополнительный комод.

Вторую комнату в квартире решили сделать универсальной по использованию. Предполагалось, что здесь может находится как детская, так и кабинет. Здесь предусмотрены рабочий стол, диван со спальным местом, вместительные системы хранения и гардеробный шкаф. По цветовой гамме комната, выполнена в общей стилистике квартиры, мебель довольно проста, но функциональна. По желанию хозяйки мебельное наполнение всей квартиры выбрано от фирмы «IKEA».

Спальня в первой квартире построена на контрасте цветов. Светлые стены выгодно подчеркивают изголовье кровати винного цвета. «Брутальность» интерьеру придает темная мебель прямых форм.

В спальне кроме кровати имеется гардероб для хранения и небольшое рабочее место, где можно расположиться с ноутбуком.

Кухня укомплектована гарнитуром мебели IKEA, фартук кухни выполнен в черно-белом варианте плитки. Также характерной черной данного помещений является декоративный акцент на стене за кухонным столом. В данном случае – это кладка под кирпич, этот же элемент используется и в гостиной зоне.

В квартире расположены два санузла. Один полноценный с ванной, раковиной и туалетом, другой является гостевым вариантом, а также служит в качестве небольшой постирочной, кроме раковины и туалета там располагается стиральная машинка.