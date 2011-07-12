"Два дельфина" - продажа сувениров

http://two-dolphins.com/

При разработке интернет магазина стояли следующие задачи:

1) Разработка простого и понятного интерфейса - львиная доля пользователей этого магазина владельцы точек продаж сувениров возрастом за 40 лет

2) Ориентация на оптовые продажи

3) Связать существующую модель продаж, построенную на использование программы учета продаж "ТоргСофт"

4) Автоматизация работы магазина

5) Различные группы пользователей для доступа в админ панель - администратор, контенщик, оператор продаж

6) Автоматическое добавление, удаление, редактирование товаров

7) Налаживание обратной связи с клиентами

8) Увеличение клиентской базы

Со всеми задачами мы справились ) Вот, что у нас получилось:

Интернет магазин был построен не собственной CMS – HEADS.CMS. Так как эта CMS не доступна в открытом виде в сети это увеличивает ее защищенность от атак.

Интернет магазин связали с десктопной программой учета продаж "ТоргСофт". В результате этого теперь магазин автоматически заполняется товарами без участия администратора. А именно автоматически добавляются: фотографии товара, описание товара, цена оптовая, цена розничная, минимальное количество товара для покупки, остаток на складе (чтобы не продавать товар, который закончился), размеры товара (автоматически добавляются на фото товара) и др. параметры.

Кроме этого связь организована в двустороннем режиме - сайт передает программе, информацию о том кому, что и сколько было продано с момента последней синхронизации.

При оформлении заказа формируются накладные заданного образца.

Реализована система распределения клиентов сайта на оптовиков и розницу, для каждой категории клиентов отображаются определенные цены и определенная информация.

Доступ в админ панель также был разграничен.

Обратную связь с клиентами наладили за счет подключения модуля рассылок.

После разработки сайта – сайт продвинули по СЧ запросам для увеличения клиентской базы.