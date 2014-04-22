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Адрес сайта: http://highclass.com.ua
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БРЕНДОВЫХ ОЧКОВ «HIGH CLASS»
Стильный и строгий современный сайт магазина солнцезащитных очков, общая стилистика которого базируется на высоком цветовом контрасте и острых прямых формах.
Основой оформления сайта являются крупные картинки как с изображениями непосредственно продукции, так и изображения с другого рода графикой для создания стиля и атмосферы.
Магазин ориентирован на стильную молодежь и людей, которым важен их статус и имидж в модных столицах мира.