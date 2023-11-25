BOOKSTORE на React JS

SPA-приложение на React JS. State-management - Redux JS/ Redux Thunk. Данные приходят с сервера. Пагинация, фильтрация, аутентификация, поиск по сайту на серверных данных. Переход через роуты (5 страниц). Принцип контейнеров и компонент. Pop-up-окна. Корзина со всеми функциями, страница с ожидаемыми продуктами, страница с избранными продуктами. Skeleton'ы для прогрузки данных. Табы, slider, отзывы, получаемые с сервера, star-rating. Дизайн придуман самостоятельно для демонстрации FrontEnd-навыков.